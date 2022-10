Cina, Xi annuncia: ricevuto terzo mandato a guida Pcc

"Continueremo ad aprirci"

approfondimento

La Cina continuerà "ad aprirsi, perché nessuno può chiudersi", ha dichiarato Xi. "Il percorso davanti a noi è arduo, ma raggiungeremo la destinazione". Il presidente cinese ha poi presentato i nuovi leader del Comitato Permanente del Politburo, il vertice del Partito Comunista Cinese. "Non saremo spaventati da pericolose tempeste", ha detto Xi, in un passaggio del suo discorso, trasmesso dall'emittente televisiva statale China Central Television. "Avremo sempre il sostegno del popolo e continueremo il duro lavoro per l'aspirazione di una vita migliore", ha aggiunto. Al termine della plenaria del XX Comitato centrale ha presentato "i compagni del nuovo Comitato permanente". Il boss del partito di Shanghai, Li Qiang, è il nuovo numero due malgrado la disastrosa gestione della crisi del Covid.