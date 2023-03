TikTok, divieto in Usa se proprietari cinesi non vendono

Una mossa in più da parte dell'amministrazione Biden che già a fine febbraio aveva vietato l'app sui dispositivi governativi. La società cinese replica: "Vendita forzata non risolverà problemi di sicurezza nazionale"

Ad cinese al Congresso Usa la prossima settimana

Dalla società cinese non tarda la risposta. TikTok afferma che la vendita forzata non risolverà i problemi di sicurezza nazionale; il suo amministratore delegato si presenterà al Congresso la prossima settimana. La mossa - spiega il quotidiano finanziario statunitense - rappresenta un importante cambiamento di politica da parte dell'amministrazione Biden, accusata da alcuni repubblicani di non aver preso una posizione abbastanza dura per affrontare la minaccia alla sicurezza rappresentata da TikTok, di proprietà della ByteDance Ltd. con sede a Pechino.