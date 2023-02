La Casa Bianca: 30 giorni per rimuovere TikTok da dispositivi governo

Il social è stato preso di mira dai legislatori statunitensi che considerano l'applicazione una minaccia per la sicurezza nazionale e ne avevano vietato l'uso sui dispositivi dei dipendenti pubblici in una legge approvata a fine dicembre. Lo stop in Canada da oggi

Le agenzie federali statunitensi dovranno liberare i loro dispositivi dall'app di video TikTok entro 30 giorni: a ordinarlo, ieri, l'Office of Management and Budget della Casa Bianca (OMB). Di proprietà della società cinese ByteDance, TikTok è stato infatti preso di mira dai legislatori statunitensi che considerano l'applicazione una minaccia per la sicurezza nazionale (QUALI SONO I RISCHI) e ne avevano vietato l'uso sui dispositivi dei dipendenti pubblici in una legge approvata a fine dicembre. "L'amministrazione Biden ha investito nel difendere la nostra infrastruttura digitale. La definizione della tempistica rientra nell'impegno dell'amministrazione a proteggere la sicurezza e la privacy degli americani", sottolinea l'Office of Management and Budget.