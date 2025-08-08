Bambini in viaggio, Ferragosto col cielo stellato in mezzo al mare

Bambini in viaggio, Ferragosto in mezzo al mare ad osservare le stelle
Osservare il cielo stellato da una prospettiva unica: il mare! Ma non dalla riva ... da una nave! E' questa l'attrazione unica per il prossimo Ferragosto che si può vivere a bordo delle navi da crociera. Anche per i più piccoli un'esperienza unica e indimenticabile
- Stelle e magia. Per quetso Costa ha pensato anche ai bambini con Balearic Sea Darkest Spot - Sea of Stars: in uno dei punti più bui del Mediterraneo, la nave spegne le luci per lasciare spazio al cielo. Le stelle si mostrano in tutta la loro intensità. Disponibile con Costa Smeralda, Toscana e Pacifica. Oppure Sicily Strait Darkest Spot - Sea of Stars: nel cuore dello Stretto di Sicilia, la nave raggiunge il punto più buio per ammirare il cielo più puro. Nessuna luce, solo stelle e silenzio. Con Costa Fascinosa.
- Per chi vuole far vivere ai bambini un Ferragosto sotto le stelle, cullati dalle onde in mezzo al mare, sulle navi MSC è possibile godersi lo spettacolo dai vari ponti delle navi. Lontano dal rumore, vicini alla meraviglia del cielo, i bambini potranno scoprire la magia del silenzio e dell’infinito. Nella quiete della notte si potranno anche individuare le costellazioni e godersi il panorama delle stelle da un punto di osservazione unico
- La notte di Ferragosto a bordo delle navi Royal Caribbean regala ai bambini un’avventura sotto le stelle davvero speciale. I piccoli esploratori si riuniscono sul ponte per un viaggio tra costellazioni e pianeti. Si potrà osservare da vicino la luna e altri corpi celesti, mentre si asoclteranno affascinanti storie e leggende legate al cielo notturno. Questa esperienza unica unisce divertimento e apprendimento, facendo nascere nei bambini un vero senso di meraviglia per l’universo
- A bordo delle navi MSC bambini e ragazzi possono divertirsi con giochi organizzati e spettacoli a tema, non solo a Ferragosto. Il gruppo infatti ha stretto una collaborazione con Lego, Guinness e Masterchef. Tra gli altri, ci si potrà cimentare con la Lego Parade in cui 7 mascots giganti della Lego sfilano ballando in mezzo agli ospiti, il Lego family game show, la drone academy, attività in cui i ragazzi imparano le basi fondamentali per pilotare un drone
- Le navi da crociera MSC propongono anche per bambini e ragazzi la start shooters, gioco dal vivo e fisico per diventare campioni di precisione, lo start shooters, gioco dal vivo e fisico per diventare campioni di precisione, il Guinness world record family game show (gioco in cui ogni famiglia può cimentarsi per provare a stabilire un nuovo record) e la Masterchef at sea juniors (gara di cucina sulla falsariga del famoso programma tv)
- In occasione del World Ocean Day, Costa Crociere Foundation ha presentato i “Guardiani del Mare”, il nuovo progetto di edutainment ambientale dedicato ai giovani ospiti delle navi Costa. “Guardiani del Mare” è pensato per essere presente su tutte le navi della flotta, con un linguaggio universale fatto di gioco, scoperta e collaborazione, il progetto potrà sensibilizzare migliaia di giovani ospiti provenienti da ogni parte del mondo, contribuendo a diffondere una cultura del rispetto e della tutela del mare su scala globale
- Fun for Family è il percorso pensato per le famiglie, con esperienze che coinvolgono sia adulti che bambini. I più piccoli partecipano ad attività ludiche e avventurose, mentre i genitori possono godere di contenuti culturali e storici. A Napoli, l’esperienza “Young and Old Explorers Discovering Pompeii” trasforma i bambini in piccoli archeologi con giochi e sfide. A Palma di Maiorca, invece, “On the Trail of the Dragon” propone una caccia al tesoro alla ricerca del leggendario Drac de na Còca, con racconti e curiosità per tutta la famiglia
- Viaggiare con bambini a bordo di Royal Caribbean è un’esperienza pensata per tutta la famiglia, con aree dedicate e programmi di intrattenimento su misura per ogni età. I più piccoli possono divertirsi in spazi sicuri mentre i genitori si rilassano, grazie a servizi e attività che uniscono gioco, apprendimento e avventura. La nave offre comfort e sicurezza, garantendo una vacanza senza pensieri. È l’ideale per creare ricordi indimenticabili insieme
- A bordo di una Royal Caribbean, bambini e ragazzi possono vivere un’avventura unica incontrando ex campioni di tuffi e acrobazie acquatiche. Tra lezioni, dimostrazioni e giochi, imparano tecniche sorprendenti e migliorano le loro abilità in acqua. L’esperienza è arricchita da momenti di divertimento e sfide sportive sotto la guida di veri professionisti