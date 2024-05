“Noi esseri umani che siamo? Spettri, impalpabile ombra” Cosi scriveva Sofocle nell’Aiace. E anche Talk to Me parla di fantasmi. E in fondo l’esordio cinematografico dei gemelli Danny e Michael Philippou è una tragedia greca mascherata da film horror. Dai produttori del capolavoro Babadook, griffato A24, la nota casa di produzione e distribuzione che ha trionfato agli Oscar 2023 con Everything Everywhere All at Once ,Talk To Me arriva in prima tv su Rai 4 alle 21:20 di Mercoledì 15 maggio. La pellicola chiude la rassegna dedicata al Dark Thriller

"Mai giudicare un libro dalla copertina ", come diceva il maître à penser in guêpière Frank-N-Furter. Perché a un primo, distratto, sguardo, il lungometraggio potrebbe essere l’ennesimo, esangue, dozzinale prodotto per teen da guardare distrattamente, mentre ci si messaggia su whatsapp o si naviga, svogliati alla ricerca di un video virale su Tik Tok. Insomma, non si tratta della consueta combriccola di giovinastri ottusi, dopati e alticci, che evoca per gioco l’esotico demone pagano con conseguente carneficina in computer graphic e uso indiscriminato e illegale di jumpscare . Invece, senza salire in cattedra, schivando il moralismo d’accatto, i due registi attraverso una storia spaventosa e sovrannaturale, fotografano con stile ed efficacia la realtà in cui viviamo. Aveva ragione il grande Lucio Fulci: "L'horror (quando è fatto bene n.d.a.) è soprattutto un cinema di idee. "