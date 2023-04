Talk to Me, il trailer del nuovo film horror targato A24

È uscito il video che anticipa ciò che vedremo nell’attesissima nuova pellicola dell’orrore firmata da uno degli studi cinematografici più interessanti degli ultimi tempi: l’ormai mitico A24, a cui si devono capolavori come “The Whale” e “Everything Everywhere All at Once”. Oltre all’horror uscito nell’estate 2022 “Men” (talmente disturbante che ha fatto scappare gli spettatori dalla sala)

È uscito il trailer di Talk to Me, l’attesissima nuova pellicola dell’orrore firmata da uno degli studi cinematografici più interessanti degli ultimi tempi: l’ormai mitico A24, a cui si devono capolavori come The Whale e Everything Everywhere All at Once, oltre all’horror uscito nell’estate 2022 Men (talmente disturbante che ha fatto scappare gli spettatori dalla sala).

Talk to Me è il debutto alla regia dei fratelli Danny e Michael Philippou, un duo già molto conosciuto per aver firmato opere controverse sul canale YouTube RackaRacka.

Il film narra di un gruppo di ragazzi che scoprono il modo di evocare gli spiriti attraverso una strana mano imbalsamata. Una volta evocati gli spettri, questi giovani si ritroveranno incastrati in una trappola, in un vortice di terrore che viene causato da misteriose forze soprannaturali sprigionate.

Il film, attesissimo dagli amanti della settima arte intrisa di paura, arriverà nelle sale cinematografiche l’8 luglio 2023.

