Men, nuovo inquietante spot del film che fa scappare gli spettatori

È stato appena pubblicato un nuovo teaser in italiano di “Men”, l’attesissimo film che in tutto il mondo ha fatto fuggire dai cinema buona parte degli spettatori e che da noi arriverà (forse a fare lo stesso, chissà...) il 24 agosto.

Si tratta del nuovo capolavoro firmato da A24, diretto da Alex Garland (alla sua terza regia, dopo Ex-Machina e Annientamento, e alla sua prima prova horror dopo tanti film di sci-fi). Tutti quanti gli amanti del genere dell’orrore non vedono l'ora di poter gustarsi questa pellicola, anche per rendersi conto personalmente del livello di horror di cui tanto si sta parlando.



La nuova pellicola diretta del mitico cineasta britannico Alex Garland segna un'incursione del maestro della fantascienza nel genere dell'orrore. Il film è uscito per la prima volta negli Stati Uniti il 1° giugno, destando tantissimi interessi in tutto il mondo per i commenti che sono fioriti sui social network.

Come hanno scritto in tanti, infatti, molti spettatori non hanno resistito alle immagini scioccanti e se ne sono andati a gambe levate dal cinema.

Benché sugli schermi italiani la pellicola non sia ancora arrivata, già dai trailer si evince che i tanti commenti che giudicano il film come il più spaventoso, disturbante e inquietante della storia non siano frutto di particolari mosse di marketing: pare proprio che “Men” sia qualcosa di indigeribile.

Potete guardare il nuovo teaser italiano ufficiale di “Men” nel video che trovate in fondo a questo articolo.