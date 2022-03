Men, il trailer del nuovo film di Alex Garland

Il film uscirà nelle sale cinematografiche statunitensi il prossimo 20 maggio , mentre non è ancora stata pubblicata la data di uscita in Italia. In attesa di scoprirla, è stato rilasciato il trailer ufficiale in lingua inglese.

La A24 ha rilasciato il trailer ufficiale dell’ultimo film del regista e sceneggiatore Alex Garland, che fa il suo grande ritorno, dopo la serie tv Devs, dietro la macchina da presa del film horror Men. In questo lungometraggio, che si prospetta come una narrazione ricca di suspence e di complessi aspetti psicologici , Garland racconta la storia di una donna, interpretata dell’attrice Jessie Buckley che, a seguito del suicidio del marito, parte per una vacanza nella campagna britannica. Qui, sente di essere perseguitata da più uomini, ognuno dei quali ha il volto dell’attore Rory Kinnear.

Il cast del film

Il regista ha compiuto una scelta piuttosto insolita, ma decisamente funzionale alla sensazione disturbante e di disagio che provoca nello spettatore. Gli uomini che perseguitano la protagonista, infatti, sono tutti ruoli affidati a Rory Kinnear (Black Mirror, Penny Dreadful, No Time to Die). L’attore ha potuto calarsi nelle diverse parti assegnateli non solo grazie al suo talento, ma anche per il lavoro di trucco e parrucco e all’utilizzo del CGI, come per il caso del bambino.

La protagonista è l’attrice irlandese Jessie Buckley, candidata quest’anno al Premio Oscar come Migliore Attrice Non Protagonista per il film La figlia oscura. Ma la Buckley è già nota al grande pubblico per altre pellicole di successo, come A proposito di Rose, Dolittle e Fargo4. Tra gli altri artisti presenti nel cast, anche Paapa Essiedu, già presente in film come Assassinio sull’Orient Express e Utopia.

La produzione e la distribuzione di Men sono state affidate ad A24. Tra i produttori figurano anche Eli Bush, DNA e Scott Rudin.