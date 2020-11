Nel cast principale di 'Fargo 4' - in onda il lunedì sera su Sky Atlantic alle 21.15 (disponibile anche on demand e in streaming su NOW TV) - troviamo anche l'attrice irlandese Jessie Buckley, già protagonista dell'ottima miniserie 'Chernobyl' e del surreale film di Charlie Kaufman 'Sto pensando di finirla qui'