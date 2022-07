Il FIPILI Horror Festival Livorno, festival della paura tra cinema e letteratura, è una manifestazione culturale che affronta il tema della “paura” in tutte le sue accezioni e forme: nel cinema attraverso proiezioni di film e cortometraggi di genere horror, thriller, fantastico e di fantascienza; nella letteratura con presentazioni di volumi e letture; nell’arte con mostre e performance teatrali.

La kermesse, unica nel suo genere, è tra i pochi festival italiani a dare spazio a cinema e letteratura in egual misura e si propone come una vera e propria maratona nella quale si susseguono senza soluzione di continuità, nell’arco delle sue quattro giornate, proiezioni di film in anteprima nazionale, grandi classici e piccoli cult; presentazione e proiezione di cortometraggi in concorso; incontri con ospiti nazionali e internazionali (scrittori, registi, attori, illustratori, montatori, fotografi di scena, critici cinematografici, psicologi); reading di opere letterarie; masterclass; laboratori giornalieri (di scrittura creativa, regia ed effetti speciali per il cinema); un concorso letterario per racconti con tema “la paura”; spettacoli teatrali; mostre di arte contemporanea, locandine e cinemabilia horror; conferenze.

Nelle prime dieci edizioni del festival sono stati ospiti numerosi artisti, cinematografici e non, legati in modo più o meno marcato al tema della paura, che hanno partecipato alle attività del festival in prima persona o tramite interventi video. Citiamo, tra i tanti, Dario Argento, George A. Romero, Elio Germano, Dalia Colli, Pupi Avati, Lamberto Bava, Ruggero Deodato, Tim Willocks, Vera Gheno, Aldo Lado, Maurizio Nichetti, Sergio Stivaletti, Donato Carrisi, Antonio Rezza, Francesco Bruni, Enzo Sciotti, Enrico Vanzina, Fabio Frizzi, i Manetti Bros., Franco Bellomo, Cecilia Scerbanenco, Massimo Carlotto, Sergio Martino, Ivan Zuccon, Luigi Cozzi, Claudio Simonetti, Fabio Guaglione e Fabio Resinaro, Jacopo Rondinelli, i Licaoni e Federico Frusciante.

Il festival vanta uno dei più importanti concorsi per cortometraggi di genere horror nazionale, aperto sia a opere di professionisti sia agli indipendenti, che vede ogni anno una selezione finale di più di 50 titoli, divisi per temi e sezioni. Ai cortometraggi si aggiungono le proiezioni in anteprima o di cult del passato, per un totale di circa 100 pellicole per edizione. Il concorso ha ampia risonanza anche a livello internazionale grazie alla sezione esclusiva dedicata a cortometraggi di produzione straniera (proiettati in lingua originale sottotitolati) e all’esportazione dei corti italiani vincitori ospitati all’estero, in collaborazione con la sezione horror del Marcello Italian Film Festival di Birmingham, UK.