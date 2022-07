Annunciate le candidature della prima edizione del premio cinematografico assegnato dal social brand "Ore D'orrore". La cerimonia di premiazione si svolgerà al Ristorante Lo Chalet di Roma, in via Acilia 300, venerdì 26 agosto

Il grande Lucio Fulci diceva che il genere horror è un cinema soprattutto di idee. Un'affermazione confermata anche dalle nomination della prima edizione del Vespertilio Awards, premio assegnato dal Brand Ore d'Orrore. Le candidature di questo importante riconoscimento cinematografico, dedicato ai corti, documentari e lungometraggi di produzione italiana di genere Horror, Giallo, Thriller, Noir, Fantascientifico, Dark Fantasy e Fantastico, dimostrano quanto nel nostro Paese il cinema di genere sia un florilegio di intuizioni, emozioni, progetti. La cerimonia di premiazione che si svolgerà al Ristorante Lo Chalet di Roma. in via Acilia 300, venerdì 26 agosto. A decidere i vincitori sarà la giuria composta da Davide Pulici (presidente), Milena Cocozza , Antonio Tentori, Silvia Collatina, Claudio Lattanzi, Letizia Rogolino, Federico Frusciante, Ilaria Monfardini, Rising Terror, La Squinzia

Vespertilio Awards, tutte le nomination

Vespertilio Awards, Il premio assegnato dal social brand Ore D'orrore

MIGLIOR FILM

A Classic Horror Story

La stanza

Il mostro della cripta

MIGLIOR REGIA

Stefano Lodovichi (La stanza)

Roberto De Feo e Paolo Strippoli (A classic horror story )

Andrea De Sica (Non mi uccidere)

MIGLIOR SCENEGGIATURA

R.De Feo , P.Strippoli, Milo Tissone, David Bellini e Lucio Besana (A classic horror story)

Guillaume pichon (Reverse)

Vinicio Canton e Stefano Ceccarelli (They Talk)

MIGLIOR ATTRICE

Camilla Filippi (La stanza)

Matilda Lutz (A Classic Horror Story)

Melissa di Cianni (Alice was my name)

MIGLIOR ATTORE

Guido Caprino (La stanza)

Francesco Russo (A Classic Horror Story)

Marco Bocci (Bastardi a mano armata)

MIGLIOR FOTOGRAFIA

Emanuele Pasquet (A classic horror story )

Francesco Di Giacomo (Non mi uccidere )

Rocco Marra (They Talk)

MIGLIOR MUSICA

Miglior musica: Andrea De Sica e Andrea Farri (Non mi uccidere )

Alessandro Fusaro,Daniele Pistocchi, Daniele Michelotti , Piergiulio Manzi, Alessio Luchatti (Derico)

Brace Beltempo e Maner Lualdi (Alice was my name)

MIGLIOR SCENOGRAFIA

Roberto Caruso (A classic horror story )

Marta Marrone (Cruel Peter)

Massimiliano Sturiale (La stanza)

MIGLIOR COSTUMI, TRUCCO E PARRUCCO

Sabrina Beretta, Andrea Leanza, Massimo De Pellegrino (A classic horror story)

Renzo Iemmolo ,Leonardo Cruciano, Lorenzo Monaca (Cruel Peter )

Chiara Ferrantini , Fréderique Foglia, Leonardo Cruciano, Sara Marina Lombardi (Non mi uccidere)

MIGLIOR MONTAGGIO

Luigi Mearelli (Bastardi a mano armata )

Roberto Di Tanna (La stanza )

Angelo D’Agata (They Talk)

MIGLIOR DOCUMENTARIO

Le streghe dello Sciliar

Il giro dell’horror

Per horror intendo

MIGLIOR CORTOMETRAGGIO

Unica

Stuck

Two Sisters

PREMI ALLA CARRIERA

Lamberto Bava

Aldo Lado

Carlo Rambaldi (riconoscimento postumo in occasione del decennale della morte avvenuta il 10 agosto 2012)