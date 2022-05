Il Vespertilio Awards è un riconoscimento cinematografico italiano del panorama Horror, Giallo, Thriller, Noir, Fantascientifico, Dark Fantasy e Fantastico.

È assegnato da Ore D’orrore 1º brand horror social italiano in diverse categorie.

Possono partecipare lungometraggi, corti e documentari italiani del cinema di genere.Saranno consegnati 15 premi (12 di categoria e 3 Vespertilio alla carriera)

Le candidature saranno annunciate il 9 luglio nel corso di una diretta social sui canali di Ore D’orrore e del Vespertilio Awards.

La statuetta, in ottone con base di travertino, riproduce il pipistrello del marchio di Ore D’orrore e sarà assegnata ai vincitori durante la cerimonia di premiazione che si terrà il 26 agosto presso il ristorante lo Chalet in via di Acilia 300 (Roma)