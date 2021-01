approfondimento

Le migliori serie tv da vedere a gennaio

La celebre piattaforma di streaming digitale ha diffuso anche un trailer online, che propone al pubblico un assaggio dell’esaltante pellicola nostrana. È stato tutt’altro che facile lavorare a questo titolo, considerando come sia stato sviluppato proprio durante la quarantena. In merito si è espresso Stefano Lodovichi, che spiega come la storia sia in realtà nata molti anni fa, per poi passare da una produzione all’altra, per differenti motivi: “Si tratta di un film anomalo. Un progetto di genere che, però, vanta una necessità intimista spiccata. È questa un po’ la mia cifra nel raccontare le storie, ovvero parlare a più persone possibile, condividendo emozioni universali in avventure uniche”.

Viene da chiedersi cosa abbia ispirato la storia e il regista affronta anche questo aspetto. Per quanto la storia si sia evoluta, avendo oggi poco in comune con la propria fonte d’ispirazione, questa è di certo “Chiusi in casa”, un documentario sugli Hikkikomori. Il riferimento è al fenomeno nipponico dei giovani che tendono a escludersi alla vita, rinchiudendosi in casa.