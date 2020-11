Malcolm & Marie, Zendaya parla del film girato in quarantena

Il cinema diventa teatro quando in scena vi sono soltanto due attori. Ecco cosa pensa Zendaya di “Malcolm & Marie”

Zendaya e John David Washington sono i protagonisti di “Malcolm & Marie”, film girato in gran segreto durante il lockdown di inizio 2020 dovuto all’emergenza coronavirus (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA). La notizia delle riprese ha fatto il giro del mondo, generando grande curiosità nei fan e scatenando una caccia ai possibili spoiler.

La pellicola ha portato a un vero e proprio scontro al vertice tra le piattaforme di streaming digitale. Ad avere la meglio è stata infine Netflix, che ha acquistato i diritti del film per una cifra vicina ai 30 milioni di dollari.

Il tutto ha avuto inizio da un’idea di Zendaya, che ha contattato l’amico Sam Levinson, regista e sceneggiatore di “Euphoria”, che vede la giovane attrice come protagonista. Come detto, i fan sono a caccia di anticipazioni e dettagli, in parte forniti proprio dall’interprete di MJ nella nuova saga di “Spider-Man”.

Intervistata da “Elle”, Zendaya ha parlato di “Malcolm & Marie” e del processo che ha condotto lei e il resto del cast e della crew a girare la pellicola in così poco tempo: “Si è realizzato il sogno di ogni attore, anche se è stato un po’ snervante. Mi è venuta un’idea e ho investito anche i miei soldi nel realizzarla. Dico sul serio. Sul set ho anche portato i miei vestiti e mi occupavo di trucco e capelli. È normale sentirsi un po’ insicuri. È stata una delle prime volte in cui mi sono buttata a capofitto in qualcosa. Ne sono davvero orgogliosa. Lavorare con Sam e Marcel (regista e direttore della fotografia) è stato speciale e poi John David Washington è una persona geniale e magnifica”.

L’attrice ha inoltre spiegato come siano stati chiamati in causa anche alcuni dei componenti della troupe di “Euphoria”, rimasti ovviamente senza lavoro dopo la sospensione delle riprese della serie TV. Un piccolo gruppo a lavoro durante la quarantena.

Un’esperienza ben differente da quella provata su grandi set come “Dune” o “Spider-Man”. Zendaya ha raccontato d’essersi sentita un po’ come a teatro: “Sono rimasta affascinata dall’idea di riuscire a dirigere un film con solo due personaggi. Difficile, perché il tutto è stato girato in un unico ambiente”.

Malcolm & Marie, la trama

La trama è stata a lungo tenuta top secret. Ecco però alcuni dettagli che aiutano a comprendere l’idea di fondo della pellicola. John David Washington interpreta un regista di successo. Nel film lo si vede tornare a casa dopo la premiere di un suo film, al fianco della fidanzata, interpretata da Zendaya.

Il film presentato sembra destinato a riscuotere un grande successo. I due però non si ritrovano a festeggiare, come dovrebbero. La serata prende una piega inaspettata e di colpo vengono a galla alcune rivelazioni sul rapporto, taciute a lungo, in merito a precedenti storie d’amore. L’unione della coppia verrà dunque messa a dura prova.