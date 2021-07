A Classic Horror Story, la leggenda di Osso, Mastrosso e Carcagnosso

Sul canale YouTube di Netflix Italia è uscito un video in cui viene spiegata la storia che sta alla base del film originale uscito sulla piattaforma. Si tratta della leggenda su cui si basa la tradizione dell'origine delle mafie italiane, attorno cui ruota la pellicola horror disponibile in streaming (visibile anche su Sky Q)

Netflix Italia ha appena pubblicato sul proprio canale YouTube un video ufficiale in cui viene spiegata la storia di Osso, Mastrosso e Carcagnosso, leggenda alla base del film A Classic Horror Story. E della tradizione dell'origine delle mafie italiane.

GioPizzi racconta di questa famosa leggenda attorno cui ruota il nuovo film originale Netflix, cruento e ricco di suspense q.b., come si suol dire nel linguaggio culinario. Quanto basta o forse molto di più di quel che basta... Una pellicola che racconta la storia a tinte horror di alcuni sconosciuti che, in viaggio nel Sud Italia, si perdono nei boschi, finendo invischiati in un'avventura che è un incubo a occhi aperti.



A Classic Horror Story è prodotto da Colorado Film ed è arrivato da poche ore in streaming su Netflix (visibile anche su Sky Q). Si tratta di un titolo molto appetitoso per i palati ghiotti di horror: il ricco catalogo della piattaforma pensato per cultori del brivido trova in questa storia che mescola terrore e suspense una vera e propria ciliegina sulla torta orrorifica. Una ciliegina rosso sangue...



Potete vedere il video ufficiale di A Classic Horror Story in cui viene spiegata la leggenda di Osso, Mastrosso e Carcagnosso nel video in alto, in testa a questo articolo.



A Classic Horror Story

A Classic Horror Story è diretto da Roberto De Feo e Paolo Strippoli e si basa sulla sceneggiatura scritta a più mani da Lucio Besana, Roberto De Feo, Paolo Strippoli, Milo Tissone, David Bellini.

I protagonisti principali sono Matilda Lutz, Francesco Russo, Peppino Mazzotta, Yulia Sobol, Will Merrick, Alida Baldari Calabria e Cristina Donadio.



"Cinque carpooler viaggiano a bordo di un camper per raggiungere una destinazione comune. Cala la notte e per evitare la carcassa di un animale si schiantano contro un albero. Quando riprendono i sensi si ritrovano in mezzo al nulla. La strada che stavano percorrendo è scomparsa; ora c’è solo un bosco fitto e impenetrabile e una casa di legno in mezzo ad una radura. Scopriranno presto che è la dimora di un culto innominabile. Come sono arrivati lì? Cosa è successo veramente dopo l’incidente? Chi sono le creature mascherate raffigurate sui dipinti nella casa? Potranno fidarsi l’uno dell’altro per cercare di uscire dall’incubo in cui sono rimasti intrappolati?", recita la sinossi ufficiale del film.



La leggenda

Il video che è stato diffuso da Netflix Italia analizza questa antica leggenda raccontata in A Classic Horror Story. Si tratta della storia di un sacrificio e, come spiega l'attore e doppiatore GioPizzi che fa da voce narrante, ogni sacrificio è un prezzo da pagare, "un tributo da pagare per qualcosa che mai riusciremo a raggiungere da soli".

Il sacrificio è presente nelle culture di ogni tempo e di ogni luogo. I greci così come i romani sacrificavano buoi e maiali per ingraziarsi gli dei, come spiega il video.

Anche il primo Cristianesimo ruota attorno al sacrificio, con la figura di Gesù che incarna l'agnello sacrificale.



"Essere il tramite tra il sacro e il profano, tra il reale e il sovrannaturale", racconta GioPizzi.