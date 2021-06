Benvenuti a Fantasy Island, L’isola del desiderio. Il luogo in cui ogni fantasia può diventare realtà. Un Resort da favola gestito dall’ineffabile Mister Rourke. Un genio della lampada dalle candide vesti. Un signore delle illusioni. Un brillante demiurgo convinto che il rimpianto sia una malattia. Ma questa non è Fantasilandia, la spensierata serie tv degli anni Settanta. In questo atollo tropicale bisogna stare attenti a ciò che si desidera, perché potrebbe avverarsi. E i sogni generano mostri. Le pulsioni possono essere mortali. Fantasy Island è come la mitica chimera.

La trama di Fantasy Island

L’enigmatico Mr. Roarke riesce a far avverare i sogni dei suoi fortunati ospiti, in un lussuoso, quanto remoto, villaggio vacanze tropicale. Ma quando le fantasie diventano incubi, gli ospiti dovranno risolvere il mistero dell’isola per fuggire e mettere in salvo le loro vite. Diretto da Jeff Wadlow, Fantasy Island è scritto da Jeff Wadlow & Chris Roach & Jillian Jacobs e prodotto da Jason Blum e Marc Toberoff.

Fantasy Island è in onda in prima tv su Sky Cinema Uno martedì 29 giugno