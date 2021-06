Mister Paura presenta You Should Have Left

"Croeso", è una parola che in lingua gallese significa Benvenuti.

Ma per i protagonisti di You Should Have Left (Ve ne dovevate andare), il principato del Galles rischia di trasformarsi in un inferno. La villa affittata su Internet si rivela una prigione per Kevin Bacon, ex broker con una moglie forse troppo giovane, una figlia piccola e un passato da dimenticare. Ancora una volta, il pericolo risiede nella dimora. Qualcosa non quadra. La residenza è un labirinto senza angoli retti. Un dedalo disegnato da Escher.



La dimensione della paura non si può misurare. Il tempo e lo spazio si frantumano e le colpe dei padri ricadono sui figli. Il peccato, come il diavolo ha molti nomi.

Così tra inquietanti polaroid e appunti disordinati, la realtà si confonde con il sogno, il buio con la luce. La casa sorveglia e punisce chi tenta di scappare dalla propria ombra. La mente è un edifico da cui non si può fuggire.

Ed è inutile chiedersi se andarsene o restare . Perché nessuno sopravvive alla vita.