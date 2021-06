Macbeth ha ucciso il sonno e non dormirà mai più. Come Nicolas Cage che ha un conto da regolare con il destino. Solo che la sorte è una bugia e ha le gambe corte. Ancora una volta, la star americana è un angelo della vendetta in salsa pulp. Tra quarti di bue degni di Rembrandt, strip club ed escort vivaci, il ghigno di Cage ci ricorda che non si scherza con il sorriso. I bravi ragazzi vanno dappertutto, però finiscono sempre male. Di padre in figlio, il sangue scorre al pari del senso di colpa. Ci sono droghe per obnubilare il mondo e le sue leggi. Vitamine per le cicatrici della pelle. Ma non c’è cura per le ferite dell’anima. La via per l’inferno è lastricata di buone intenzioni. Cosi a mali estremi, estremi rimedi. Una risata e soprattutto, una mazza da baseball ci seppellirà. Si sa se prendi la via della vendetta devi scavare 2 tombe. E magari inseguire sempre l’arcobaleno, per trovare alla fine la pioggia.

Non a caso nel film rieccheggiano le note di " I'm Always Chasing Rainbows ", la celebre canzone interpretata, tra gli altri da Judy Garland e Frank Sinatra