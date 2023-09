Talk to Me, cosa sapere sul film horror più spaventoso dell'anno

Ecco tutto quello che bisogna sapere sulla pellicola che esce in Italia domani, preannunciandosi il film più terrificante dell’anno. È prodotto da A24, lo studio che ormai è sinonimo di terrore (e di qualità, dato che oltre a molti spaventosi horror è la casa di produzione che sta dietro al film Premio Oscar “Everything Everywhere All at Once”). Non solo qualità ma anche tanta originalità è assicurata da A24, sia per le trame film sia per il marketing, come dimostra la mano di Talk to Me disponibile per l’acquisto



La salutano come la pellicola più terrificante dell’anno: si intitola Talk to Me, è un horror soprannaturale ed è prodotto da A24, lo studio che ormai è sinonimo di terrore. E di qualità, dato che oltre a molti spaventosissimi horror è la casa di produzione che sta dietro a Everything Everywhere All at Once, il film Oscar diretto da Daniel Kwan e Daniel Scheinert e vincitore di tante statuette agli Academy Awards 2022.

Non solo qualità ma anche tanta originalità viene sempre assicurata da A24, sia per quanto riguarda le trame dei suoi film sia a livello di marketing, come dimostra la mano che fa da fulcro all’horror Talk to Me, ora disponibile per l’acquisto (come vedremo nel dettaglio più avanti).



Talk to Me è stato annunciato come il film più spaventoso dell’anno ed è stato lodato perfino da un mostro sacro della settima arte del calibro di Peter Jackson.

Arriverà tra poche ore in Italia: l’uscita è attesa per domani, giovedì 28 settembre.

Si tratta dell’horror australiano a basso costo diretto dagli youtuber Danny e Michael Philippou, un titolo che sta facendo entusiasmare tutti i cultori del genere da brivido.

Presentato in anteprima al Sundance Film Festival, ha fatto incetta di recensioni entusiastiche che l’hanno definito “selvaggio, “intenso” e “scioccante”.

Come fa notare in queste ore la rivista Ciak Magazine, ciò che questo film farà sarà molto simile a quello che viene raccontato a livello diegetico, all’interno della cornice del grande schermo: Talk to Me sfida in qualche modo gli spettatori a superare le proprie paure, affrontando la stessa prova subita dai due giovani protagonisti, Mia e Riley (sullo schermo interpretati da Sophie Wilde e Joe Bird). E pensare che i registi sono giovanissimi e qui al loro debutto sul grande schermo! Sono però assai rodati, abituati come sono a scioccare i loro fan sul piccolissimo schermo (quello di YouTube). Danny e Michael Philippou sono infatti i fratelli esordienti al cinema, reduci da uno strepitoso successo riscosso dal loro seguitissimo canale di YouTube che si chiama RackaRacka.



Aspettando di perdere il sonno (e forse anche il senno) domani al cinema, quando Talk to Me uscirà nelle sale nostrane, pregustiamo un assaggio di cotanto terrore guardando il trailer ufficiale dell'horror firmato da Danny e Michael Philippou nel video che trovate in fondo a questo articolo.



La storia terrificante raccontata dal film ruota attorno a una misteriosa mano

Il film narra di un gruppo di ragazzi che scoprono il modo di evocare gli spiriti attraverso una strana mano imbalsamata. Una volta evocati gli spettri, questi giovani si ritroveranno incastrati in una trappola, in un vortice di terrore che viene causato da misteriose forze soprannaturali che vengono magicamente sprigionate. Nel trailer (che potete guardare nella clip in fondo all’articolo) si vede come un raduno di amici si tramuti in un vero e proprio delirio di terrore.

La trama di Talk to Me ruota intorno a una misteriosa mano sulla quale circolano strane leggende. In pratica se uno stringe questa mano e pronuncia determinate frasi entrerà in contatto con un aldilà terrificante, dai contorni a dir poco letali. Un cast giovanissimo ma molto talentuoso impreziosisce ulteriormente la pellicola: comprende Sophia Wilde, Miranda Otto, Alexandra Jensen, Joe Bird, Otis Djanji e Zoe Terakes.

I fratelli Danny e Michael Philippou sono alla regia, mentre la sceneggiatura è a opera di Danny Philippou e Bill Hinzman. Talk to Me è prodotto da Samantha Jennings e Kristina Ceyton.

approfondimento Talk to Me, trailer e data di uscita dell'atteso nuovo film horror

È in vendita una replica esatta della mano imbalsamata del film

Per gli amanti del marketing e del merchandising geniale, A24 ha appena messo in vendita una replica esatta della mano imbalsamata del film. Di certo chiunque potrà farne l’uso che meglio crede, quindi utilizzandola pure come feticcio evocativo pronto a essere impiegato in serate tra amici da tramutare in sedute spiritiche terrificanti, ma in realtà la mano in vendita è un bruciatore di incenso. “O di tabacco, visto il secondo foro presente nell’indice”, fa notare Ciak Magazine. La mano è attualmente acquistabile sul sito ufficiale di A24 al prezzo di 110 dollari.

Realizzata in ceramica con incorporato un contrappeso in acciaio, il cimelio è accompagnato dalla custodia a tema, arricchita dal tocco "glamour" (sarcasmo) dei tantissimi nomi delle vittime precedenti che hanno usato quella mano per evocare il male. Alcune di queste vittime le conosceremo senz’altro da domani, data in cui Talk to Me arriverà in sala.

Ma anche nel probabile sequel, visto che i produttori (che sono gli stessi di Babadook, l’altro film australiano di genere che ha riscosso un enorme successo) hanno già previsto e messo in cantiere un secondo atto. Quest’ultimo avrà senza dubbio un budget più ricco rispetto al precedente. Comunque sia, acquistare la mano di ceramica messa in vendita da A24 aiuterà senz’altro il budget.

approfondimento Talk to Me, il trailer del nuovo film horror targato A24

Una casa di produzione che sta offrendo grandi emozioni agli amanti dell’horror A24 sta offrendo al mondo intero film da chapeau. Da The Whale, vincitore di due statuette agli Oscar 2022, al pluripremiato Everything Everywhere All at Once, tutte - o quasi - le pellicole più trionfanti dell’ultima edizione degli Academy Awards portano la firma di A24. Ma anche per ciò che concerne il settore horror bisogna ringraziare non poco questa casa di produzione. Tra i titoli dell'orrore prodotti negli ultimi tempi da questa interessante realtà cinematografica c’è Men, pellicola diretta dal cineasta britannico Alex Garland. Uscita negli Stati Uniti il 1° giugno 2022, ha fatto quello che non si sentiva dai tempi di The Blair Witch Project. Pare che molti spettatori non abbiano retto la visione del film, così disturbante da costringere ad abbandonare la sala a metà proiezione. Ma mentre nel caso del mitico The Blair Witch Project sembra che la maggior parte delle notizie riguardanti l'abbandono della sala, gli svenimenti al cinema e quant'altro facessero parte di una geniale operazione di marketing, con Men il pubblico si è ammutinato davvero a causa del troppo orrore. Men ha segnato un’incursione nel genere dell'orrore del maestro della fantascienza, il regista inglese Alex Garland che ha firmato capolavori come Ex Machina (2015) e Annientamento (2018), colui al quale si devono pure alcune interessanti sceneggiature come 28 giorni dopo (2001) e Sunshine (2007).



Di seguito trovate il trailer ufficiale di Talk to Me.

approfondimento Men, nuovo inquietante spot del film che fa scappare gli spettatori