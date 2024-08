Venezia 81, oggi al Lido Angelina Jolie con Maria di Larraín. DIRETTA

“Ho un ruolo chiave, vorrei pensare a te”. Alla proposta di Tim Burton di entrare nella famiglia di Beetlejuice Beetlejuice, Monica Bellucci non poteva dire di no. L'attrice, che mercoledì 28 agosto al Lido ha presentato in anteprima mondiale il film diretto dal compagno regista, ha raccontato a Sky TG24 l'esperienza cinematografica nei panni di Dolores, "la sposa di Beetlejuice, con cui ha una storia intensa e breve che finisce molto male, non diciamo come…” (L'INTERVISTA A SKY TG24)