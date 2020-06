Chromatica di Lady Gaga debutta al primo posto in Italia

L'album (Virgin Records Italy/ Universal Music Italia) riporta Gaga al successo discografico dopo i risultati straordinari ottenuti con il film A Star is Born (che le è valso anche un premio Oscar per il brano inedito della colonna sonora Shallow ).

Chromatica contiene tre soli featuring: Elton John, Blackpink e Ariana Grande.

Il duetto con Ariana Grande in Rain on Me, già tra i brani più programmati dalle radio italiane, è la prima collaborazione tra le due artiste multiplatino e ha segnato il miglior debutto nella Global Chart di Spotify del 2020. Il brano ha raggiunto la prima posizione di Spotify nella Global Chart e nella Chart Usa e nella classifica iTunes di

29 paesi così come nella Apple Global Chart. Rain on Me ha segnato anche il record per il maggior numero di stream in un giorno per una collaborazione femminile nella storia di Spotify. Il video, in una settimana, a superato quota 82 milioni di views.