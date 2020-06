Elton John è corso in aiuto di Linda Hannon, sua fidanzata dal 1968 al 1970

Gli affetti più cari si vedono nel momento del bisogno, e così è stato anche per Linda Hannon, che in una situazione di difficoltà ha deciso di contattare il suo ex fidanzato che è immediatamente corso in suo aiuto. Un ex fidanzato che di nome fa Elton John. La notizia, riportata dal The Scottish Sun, ha conquistato subito i media internazionali.

Elton John e Linda Hannon approfondimento Coronavirus, le star del “One World Together at Home”. VIDEO La storia inizia nel 1968 quando Linda Hannon incontra Elton John, allora ventunenne, in un locale di Sheffield, città di circa mezzo milione di abitanti nella contea di South Yorkshire. La coppia inizia una storia d’amore che termina nel 1970, quando le due strade si separano. Facciamo ora un salto temporale di cinquant’anni e arriviamo a oggi, quando Linda Hannon si ritrova a dover pagare 50.000 dollari per un intervento chirurgico al ginocchio per migliorare le sue condizioni di salute. La donna, non dispondendo di tale cifra, pensa quindi di rivolgersi a una cara persona del passato, cioè il suo famosissimo e facoltoso ex.