Jason Momoa, il camper da sogno in cui vive dopo la separazione

Dopo la separazione da Lisa Bonet, l’attore hawaiano Jason Momoa , divenuto celebre in Italia per il suo ruolo nella serie televisiva Il trono di spade, ha scelto di andare a vivere in un lussuoso camper che ha “parcheggiato” nella dimora di un amico. Sorpreso dal quotidiano di news e intrattenimento Sun, sono molti quelli che assicurano che Momoa sia tornato nel luogo che, più di tutti, lo fa sentire a proprio agio. Dopotutto lo ha da sempre raccontato anche il nickname scelto per farsi conoscere sui social: “ Pride of Gypsies ” ossia “Orgoglio Gypsy”.

È proprio dopo la fine del suo matrimonio con Lisa Bonet, durato ben 5 anni e altri 16 di relazione, che Jason Momoa ha deciso di cambiare la sua vita in toto trasferendosi a bordo di un camper a dir poco lussuoso. Brand? Un EarthRoamer del 2018 che l’attore ha scelto di personalizzare per renderlo il più possibile suo e confortevole, fino a spendere circa 1,5 milioni di euro . Temporaneamente parcheggiato nei pressi dell’abitazione di un caro amico, il camper di Momoa include a bordo davvero di tutto. Da un’elegante e multifunzionale macchina Nespresso montata sulla parete, al piano a induzione che si aggiunge come perfetto asset in una cucina esterna completa. Negli interni, il veicolo ha un letto matrimoniale king size , oltre a diversi accessori e optional appositamente pensati e aggiunti per rendere ogni gita fuori porta un vero successo.

Jason Momoa: una vita da gypsy

La notizia di Momoa che è andato a vivere in camper, non ha più di tanto colpito i fan dell’attore hollywoodiano, ora in corsa per gli Oscar grazie al “Miglior Film” di cui è attore non protagonista, Dune. Nel 2017, in occasione della prima di Aquaman, Momoa sarebbe infatti arrivato proprio al red carpet a bordo del suo iconico veicolo. Da sempre “wild”, sono molte le testate che ricordano la vita di Jason Momoa non di certo devota al lusso sfrenato. Prima del grande successo televisivo e cinematografico che lo ha travolto, l’attore ha più volte condiviso sul suo profilo Instagram ufficiale, fotografie di lui all’interno di un van, accompagnate da commenti come: “Girando Game Of Thrones avevamo qualche giorno di pausa. Eravamo troppo stanchi per tornare a casa quindi abbiamo noleggiato un furgone a Belfast e abbiamo girato per la bellissima Irlanda alla ricerca della più grande pinta di Guinness”.