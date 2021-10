Jason Momoa, le prime foto del nuovo film western The Last Manhunt

The Last Manhunt, il post su Instagram

The Last Manhunt è il titolo del film che vedrà Jason Momoa coinvolto nel cast, nella scrittura della sceneggiatura e in qualità di produttore esecutivo. La pellicola racconterà la storia di Willie Boy, in fuga dopo aver ucciso accidentalmente il padre della sua amata Carlota.

L’attore (FOTO) ha dichiarato al magazine: “Ricordo di aver sentito di Willie Boy, the Desert Runner, e di esser rimasto affascinato dalla sua storia. Quella che avrebbe dovuto essere una storia d’amore andata male è velocemente divenuta una storia confusa e complessa sul potere dei media disonesti e di come i nativi americani siano stati raccontati al pubblico”.