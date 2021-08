Sweet Girl, Jason Momoa racconta come ha superato paura delle altezze

È stato pubblicato sui canali ufficiali di Netflix Italia un video con le featurette dei protagonisti del film Sweet Girl che spiegano il dietro le quinte di alcune importanti scene.



Jason Momoa e Isabela Merced raccontano agli spettatori come sono state girate alcune sequenze fondamentali del revenge movie diretto da Brian Mendoza, ora disponibile su Netflix (visibile anche su Sky Q).

In particolare, l'attore ha raccontato di come ha dovuto combattere contro una sua grande paura: quella dell'altezza.



Sì, sembra assurdo che "uno grande e grosso" come Jason Momoa possa avere paura di qualcosa eppure anche lui si rivela essere un comune mortale (del resto anche i supereroi hanno sempre un tallone d'Achille, no?).



"Ho paura delle altezze. Avevo il vuoto intorno" ha spiegato l'attore nel video, riferendosi al fatto che soffre di vertigini, la sua unica kryptonite.



"Anche se faccio arrampicate, non mi fa impazzire", ha aggiunto.



Ha poi spiegato scena per scena quell'importante sequenza della pellicola dove l'altezza è parte integrante, fondamentale per la trama del film (infatti se ancora non l'avete visto, ATTENZIONE perché il video è pieno di spoiler, noi vi abbiamo avvertito...)



“Se penso a tutti i miei film, questa è stata senz’altro una delle cose più notevoli mai viste”, ha affermato Jason Momoa. “Ricordo quando sono salito lassù…” spiega nel filmato, non senza tralasciare un attimo in cui ancora traspare quella fobia.



Potete vedere Jason Momoa raccontare di come ha affrontato la paura dell’altezza nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo.

In fondo all’articolo, invece, trovate il filmato completo dove lui e la coprotagonista Isabela Merced (che interpreta sua figlia Rachel) spiegano il behind the scene di due importanti sequenze di Sweet Girl.