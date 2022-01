Jason Momoa e Lisa Bonet si sono lasciati

I due attori hanno rilasciato poche ore fa, mercoledì 12 gennaio (ma in realtà poco fa per noi per via del fuso orario), una dichiarazione congiunta che è stata pubblicata sui loro account di Instagram in cui annunciano che il loro matrimonio è giunto al capolinea. "Abbiamo tutti sentito la compressione e i cambiamenti di questi tempi di trasformazione... Si sta svolgendo una rivoluzione e la nostra famiglia non fa eccezione…” , queste sono alcune delle parole che si leggono nel messaggio condiviso dall’ormai ex coppia.

Una delle storie d'amore che più ci ha coinvolto negli ultimi anni purtroppo è giunta al triste cartello “the end”. E non il solito cartello delle favole disneyane, quello del “e vissero felici e contenti”, perché Jason Momoa e Lisa Bonet, i protagonisti della love story romantica targata Hollywood, vivranno sì felici e contenti ma non come nelle fiabe perché la principessa e il principe azzurro in questo caso si stanno per separare.

Ricordiamo che Bonet è stata l'interprete di Denise Huxtable nella serie di successo degli anni '80 The Cosby Show, in Italia tradotta con il titolo de I Robinson (motivo per cui da noi è conosciuta come Denise Robinson, tuttavia il cognome della famiglia ritratta sul piccolo schermo statunitense era Huxtable, appunto).

Era ben prima che Momoa diventasse famosissimo grazie al mitico ruolo di Khal Drogo ne Il Trono di Spade, interpretato tempo dopo. Lui è stato vittima del proverbiale colpo di fulmine, ma non quando la vide in carne e ossa bensì fin dai tempi in cui la vide in TV, nella mitica sit-com statunitense I Robinson.

Secondo ciò che riporta la CNN in base alle fonti (e in base ai racconti degli stessi Momoa e Bonet offerti negli anni durante le interviste), i due si sono incontrati in un jazz club nel lontano 2005.

“Ero del tipo: 'Ti perseguiterò per il resto della mia vita e ti avrò.’” Fu così che, quando riuscì a incontrare Lisa Bonet per la prima volta, Momoa non ha perso tempo, incominciando a corteggiarla in maniera degna di un Cyrano de Bergerac (ma bello, senza naso orrendo insomma…). "In quel momento, l'amore è arrivato ed è diventato grande. [Lui] non ha bruciato le tappe, come penso facciano molti uomini", ha detto dal canto suo Bonet alla rivista Porter nel 2018. Ma il suo era sarcasmo puro, dato che poi ha subito aggiunto: “In pratica mi ha preso in braccio e mi ha gettato sulle sue spalle, in stile cavernicolo!”.

“Fin da quando avevo 8 anni e l'ho vista in TV, ero tipo, 'Mamma mia, la voglio’”, ha raccontato Jason Momoa a James Corden in The Late Late Show nel 2017.

I motivi della condivisione con i follower della loro decisione



Nella loro dichiarazione la coppia ha scritto di aver condiviso l'aggiornamento sulla propria relazione "non perché pensiamo che sia degno di nota ma in modo che, mentre andiamo avanti nelle nostre vite, si possa farlo con dignità e onestà".



La coppia pare non si stia lasciando con rancori, odi e incrinature profonde, tutt'altro: dalle parole espresse da Jason e Lisa, sembra proprio che la decisione di dirsi addio a livello passionale sia semmai un passare il testimone a un nuovo tipo di amore, diverso ma non meno intenso, prezioso e importante.



"L'amore tra di noi continua, evolvendosi nei modi in cui desidera essere conosciuto e vissuto. Ci liberiamo a vicenda per essere ciò che stiamo imparando a diventare...", si legge nella dichiarazione.



Ciò che li spinge a vivere tutto quello che ora e in futuro vorranno vivere con dignità e onestà è indissolubilmente legato alla “incrollabile devozione a questa vita sacra e ai nostri figli”, come recitano le loro parole.

Nel loro messaggio, infatti, non manca un accenno al fatto che questa decisione sia in parte un insegnamento ai propri figli: “Insegnare ai nostri figli ciò che è possibile”.



Un bel messaggio che Jason Momoa e Lisa Bonet offrono a quelle coppie che vorrebbero seguire il loro esempio ma che non lo fanno in nome del bene dei figli. Spesso - anzi, sempre - è la felicità, la serenità e l'equilibrio di ogni componente della famiglia a determinare il bene dei figli e dell'intero nucleo. Quindi non sempre la fine di un matrimonio è la fine della serenità della prole: può al contrario esserne l'inizio, dato che una coppia che non si sopporta più a livello amoroso non riesce mai a nasconderlo fino in fondo. Non ce la fanno coppie di Hollywood del calibro di Jason Momoa e Lisa Bonet, nonostante siano assai abituate a recitare, quindi significa che in amore, in famiglia e nella felicità fingere è impossibile.

Di seguito trovate il post condiviso sul profilo ufficiale di Jason Momoa, con la dichiarazione congiunta dell'attore e di Lisa Bonet.