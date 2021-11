Mastella e la foto a Capri con Lenny Kravitz: “Non sapevo chi fosse”

Mastella, Kravitz e Peppino di Capri

Nel video Mastella racconta come in molti chiedessero alla rockstar americana di scattare una foto e che per questo decise di fare lo stesso. Nel momento dello scatto era presente anche il cantante Peppino di Capri, a cui Mastella si rivolse per scoprire l’identità del suo compagno di foto. “'Questo è uno grosso', mi rispose Peppino - racconta ora Mastella - ma io non sapevo proprio chi fosse. 'Peppino, tu sei uno grosso', gli ho detto io”.

Il giorno dopo l'ex ministro, mostrando la foto al figlio, è rimasto sorpreso nello scoprire che anche lui conosceva la star americana. “Devo dire la verità, io ho dimestichezza con i cantanti italiani, mi piacciono molto i cantautori. Di questo Lenny Kravitz proprio non avevo conoscenza”, ha ammesso.