Rieletto alla Camera nel 1994, è stato ministro del Lavoro nel Governo Berlusconi dal 10 maggio 1994 al 17 gennaio 1995. Eletto per la lista CCD-CDU nelle politiche del 1996, Mastella ha lasciato nel marzo 1998 il CCD per fondare il CDR. Nella XIII Legislatura è stato eletto vicepresidente della Camera fino al novembre 1998 quando si è dimesso per impegnarsi a tempo pieno come Segretario Nazionale prima dell'UDR e poi dell'UDEUR