Mosca a Israele: basta attacchi vicino nostra base in Siria. LIVE

La Russia chiede a Israele di cessare gli attacchi aerei vicino alla sua base aerea in Siria. Lo ha detto Alexander Lavrentiev, inviato del presidente russo Vladimir Putin per il Medio Oriente, in un'intervista all'agenzia di stampa RIA Novosti. I media ufficiali siriani hanno riferito a meta' ottobre di un attacco aereo israeliano sulla citta' portuale di Latakia, una delle roccaforti del presidente siriano Bashar al-Assad, sostenitore del movimento islamico libanese Hezbollah, e sostenuto dalla Russia nella guerra nel suo paese. La citta' è vicina alla base aerea russa Hmeimim, molto vicina all'aeroporto di Latakia. "Israele ha effettivamente effettuato un attacco aereo nelle immediate vicinanze di Hmeimim", ha detto Lavrentiev.