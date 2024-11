Trump nomina inviato per il Medio Oriente Steven Witkoff

Il presidente eletto degli Stati Uniti Donald Trump annuncia la nomina dell'investitore immobiliare Steven Witkoff come suo inviato speciale per il Medio Oriente, lo scrive il Times of Israel. Witkoff è stato il compagno abituale di Trump nel golf ed è stato visto come un tramite per la comunità imprenditoriale ebraica durante la sua vincente campagna presidenziale. Donald Trump ha anche annnuciato di aver nominato come capo della Cia John Ratcliffe, già direttore della National Intelligence

Trump: "Steve sarà voce instancabile per la pace"

"Steve è un leader molto rispettato nel mondo degli affari e della filantropia, che ha reso ogni progetto e comunità in cui èstato coinvolto più forti e piùprosperi. Steve sarà una voce instancabile per la pace e ci renderà tutti orgogliosi", afferma Trump in una dichiarazione. Witkoff non è noto per avere esperienza in diplomazia o in Medio Oriente, ma questi non sono stati i criteri per le precedenti nomine di Trump. Il genero di Trump, Jared Kushner, che non aveva tale esperienza, è riuscito a mediare gli Accordi di Abramo durante il primo mandato presidenziale del politico repubblicano.