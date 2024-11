Medioriente, Onu condanna attacchi contro Unifil in Libano. LIVE

Ucraina e Medio Oriente sono stati i temi al centro del colloquio di ieri tra Biden e Trump alla Casa Bianca. Il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha condannato gli attacchi contro le forze di pace dell'Unifil in Libano. "Esortiamo tutte le parti ad adottare tutte le misure per rispettare la sicurezza e l'incolumità del personale dell'Unifil", si legge in una nota del Consiglio nella quale si sottolinea "le forze di pace non devono mai essere l'obiettivo di un attacco". Teheran rimanda intanto l'attacco contro Israele, in attesa di avviare negoziati con Trump. Gli Houthi annunciano di aver attaccato tre navi da guerra americane. "Ci saranno conseguenze", avverte il Pentagono. Si è suicidato Kianoush Sanjari, giornalista e attivista iraniano a sostegno dei prigionieri politici.





