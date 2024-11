Parigi, mobilitate 4mila poliziotti per la partita Francia-Israele

Il capo della polizia francese ha affermato che 2.500 agenti di polizia saranno schierati attorno allo Stade de France, a nord della capitale francese, oltre ad altri 1.500 a Parigi e sui trasporti pubblici. Il ministro degli Interni francese ha confermato che la partita Francia-Israele si svolgerà come previsto giovedì 14 novembre. "Penso che per una ragione simbolica non dobbiamo cedere, non dobbiamo arrenderci" ascolta articolo

La polizia di Parigi ha detto che 4.000 agenti e 1.600 membri dello staff dello stadio saranno schierati per una partita di calcio Francia-Israele per garantire la sicurezza dentro e intorno allo stadio e sui trasporti pubblici una settimana dopo le violenze contro i tifosi israeliani ad Amsterdam. Francia e Israele giocheranno giovedì una partita della UEFA Nations League alla quale parteciperà il presidente francese Emmanuel Macron, ha detto il palazzo presidenziale dell'Eliseo. Il Consiglio di sicurezza nazionale israeliano, in una dichiarazione ha avvertito i cittadini all’estero di evitare eventi sportivi e culturali, in particolare la partita di Parigi, e di fare attenzione agli attacchi violenti “sotto il pretesto di manifestazioni” (SEGUI TUTTI GLI AGGIORNAMENTI SULLA GUERRA IN MEDIORIENTE).

Polizia francese: partita di calcio evento ad alto rischio "C'è un contesto, delle tensioni che rendono quella partita un evento ad alto rischio per noi", ha detto il capo della polizia di Parigi Laurent Nuñez all'emittente francese BFM TV, aggiungendo che le autorità "non tollereranno" alcuna violenza. Nuñez ha affermato che 2.500 agenti di polizia saranno schierati attorno allo Stade de France, a nord della capitale francese, oltre ad altri 1.500 a Parigi e sui trasporti pubblici. "Ci sarà un perimetro di sicurezza antiterrorismo attorno allo stadio", ha detto Nuñez. I controlli di sicurezza saranno “rafforzati”, ha aggiunto, anche con perquisizioni sistematiche e perquisizioni delle borse. Nuñez ha detto che gli organizzatori francesi sono stati in contatto con le autorità e le forze di sicurezza israeliane per preparare la partita. approfondimento Amsterdam, tensione alta. Israele: non andate allo stadio a Parigi

Retailleau: la partita si farà, non dobbiamo arrenderci Il ministro degli Interni francese Bruno Retailleau ha confermato venerdì che la partita Francia-Israele si svolgerà come previsto. "Penso che per una ragione simbolica non dobbiamo cedere, non dobbiamo arrenderci", ha detto, sottolineando che gli appassionati di sport di tutto il mondo si sono riuniti quest'anno alle Olimpiadi di Parigi per celebrare i "valori universali" dello sport. La prevista presenza di Macron non è solo una dimostrazione di sostegno per la squadra francese, ma mira anche a inviare “un messaggio di fraternità e solidarietà in seguito agli intollerabili atti antisemiti che hanno seguito la partita di Amsterdam”, ha detto un funzionario dell’entourage di Macron. Il nome del funzionario non poteva essere nominato secondo le consuetudini dell’Eliseo. approfondimento Milano, al corteo pro-Palestina applausi "ai ragazzi di Amsterdam”

Vietate bandiere palestinesi per match contro Israele Il capo della polizia della capitale francese ha annunciato il divieto di esporre bandiere palestinesi allo Stade de France durante la prossima partita di giovedi' 14 tra la nazionale francese e quella israeliana, nell'ambito della UEFA Nations League. In un'intervista con i media francesi, Laurent Nunez ha affermato: "Non possono esserci messaggi politicamente motivati negli stadi, comprese le bandiere palestinesi. Saranno presenti solo bandiere francesi e israeliane nello stadio". Il capo della polizia di Parigi ha affermato che saranno schierati piu' di 4.000 addetti alla sicurezza, di cui 2.500 per proteggere il perimetro dello Stade de France e garantire che non si verifichino problemi di sicurezza simili a quelli di Amsterdam. approfondimento Tifosi israeliani aggrediti ad Amsterdam, ecco cosa sappiamo