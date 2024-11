Olanda, decine di arresti tra manifestanti pro palestinesi

I fermi per aver sfidato un divieto di manifestazione imposto sulla scia delle violenze contro i tifosi israeliani. Poco prima, il tribunale distrettuale di Amsterdam aveva confermato la decisione del sindaco di vietare le proteste in città tre giorni dopo gli scontri al termine dell'incontro di Europa League tra Ajax e Maccabi Tel Aviv

La polizia olandese ha arrestato decine di manifestanti pro-palestinesi ad Amsterdam per aver sfidato un divieto di manifestazione imposto sulla scia delle violenze contro i tifosi israeliani. Poco prima, il tribunale distrettuale di Amsterdam aveva confermato la decisione del sindaco di vietare le proteste in città tre giorni dopo gli scontri al termine dell'incontro di Europa League tra Ajax e Maccabi Tel Aviv.

In centinaia in piazza

Ma centinaia di manifestanti si sono comunque radunati in piazza Dam della città, tenendo in mano cartelli che dicevano "Vogliamo indietro le nostre strade" e cantando "Palestina libera", ha scritto un corrispondente dell'AFP. La polizia in uniforme anti-sommossa ha attaccato i manifestanti nel pomeriggio, poco dopo che il tribunale aveva confermato il divieto di protesta, arrestando decine di persone, secondo quanto riferito dai giornalisti dell'AFP sulla scena.