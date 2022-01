Kimi, trailer del film di Steven Soderbergh con Zoe Kravitz

Kimi, cosa sappiamo

approfondimento

Il film descrive un mondo in cui Kimi, nome di un assistente digitale simile ad Alexa o Siri, è in grado di registrare ogni momento della vita delle persone. Ecco la sinossi ufficiale: il film segue un’operatrice tecnologica agorafobica che scopre prove registrate di un crimine violento durante una normale revisione del flusso di dati e cerca di segnalarlo nella catena di comando della sua azienda. Incontrando resistenza e burocrazia, si rende conto che per essere coinvolta dovrà fare la cosa che teme di più: lasciare il suo appartamento. Nel cast ci sono anche Byron Bowers, Jaime Camil, Erika Christensen, Derek DelGaudio, Robin Givens, Charles Halford, Devin Retray e Jacob Vargas. La sceneggiatura è firmata da David Koepp.

Kimi, le parole di Soderbergh

Steven Soderbergh, all’inizio di quest’anno, ha rivelato che Kimi è un incrocio tra “La conversazione” di Francis Ford Coppola (1974) e “Panic Room” di David Fincher (2002). “Che sia ambientato all’indomani del Covid è un aspetto della storia. Aziende tecnologiche che hanno molti dispositivi di ascolto in molte case, cosa stanno raccogliendo? E se lavorassi per una di queste aziende?”. Il regista si è detto molto felice di dirigere questa pellicola: “È un’idea che mi è venuta in mente un paio di anni fa. La mia filosofia quando le persone si avvicinano con dei progetti è: se non è un 'inferno', è un no. Questo è stato un 'inferno', sì”. Il regista ha poi raccontato la genesi del film: “Alcuni anni fa, quando David Koepp (lo sceneggiatore ndr) viveva a Londra, bevevamo qualcosa. E lui ha detto: 'Oh, hai letto di questa storia, di questo caso di omicidio in cui pensano di averlo registrato su un Alexa e stanno cercando di usarlo come parte del contenzioso, del procedimento penale? Sto pensando all'idea di una persona che si occupa di analisi vocali e che lavora per una di queste aziende che si occupa di dispositivi di ascolto. E pensa di sentire qualcosa e la compagnia vuole davvero che la lasci cadere.'"