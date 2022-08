Vip in vacanza, Zoe Kravitz e Channing Tatum a Ponza

Zoe Kravitz e Channing Tatum sono stati fotografati mentre si concedevano una romantica passeggiata notturna in città. Vestiti con abiti casual, ai più potevano sembrare una normalissima coppia di fidanzati in vacanza sull’isola, se non fosse per i bodyguard che li seguivano da lontano. Probabilmente hanno scelto di rientrare a piedi nel loro alloggio, dopo aver consumato una cena insieme ad alcuni amici presso uno dei ristoranti più noti dell’isola, dove sono stati visti consumare un pasto tipico. Nelle foto che circolano sul web, Zoe Kravitz cinge dolcemente il collo del suo uomo, mentre Channing Tatum, da dietro, le poggia le mani dolcemente sul ventre. Un abbraccio intimo e delicato tra i due, che con un piccolo gesto come questo hanno dimostrato ancora una volta di essere molto uniti.

Lungo soggiorno in Italia per Angelina Jolie, che è impegnata con le riprese del suo nuovo film Without Blood tratto dal romanzo di Alessandro Baricco. Tra un set e l’altro però trova anche il tempo di qualche attimo di relax, tra cene con vista sul Colosseo e concerto dei Måneskin

Il Bel Paese resta gettonatissima meta vacanziera anche per questo 2022. Non solo per il grande pubblico della Penisola e i famosi personaggi nostrani, ma anche per i numerosi vip internazionali che in queste giornate di luglio hanno scelto l'Italia per trascorrere alcuni giorni di relax immersi nei paesaggi italiani più belli e suggestivi. Anche loro si sono fatti trasportare dalle nostre incredibili tradizioni

La vacanza a Ponza di Zoe Kravitz e Channing Tatum

Probabilmente, i due hanno scelto la più grande delle isole Pontine proprio per non dare nell’occhio e riuscire a passare inosservati. Lui, per la serata con gli amici ha deciso di indossare una semplice t-shirt con un paio di pantaloni grigi e delle scarpe da ginnastica bianche, mentre lei ha scelto un leggerissimo abito bianco, abbinato a una fascia per capelli di colore fucsia e a un paio di espadrillas bianche. Così vestiti, sono riusciti a passare inosservati per le affollate stradine acciottolate di Ponza, gremite di turisti come loro che, tra una cena e una passeggiata, si godono la bellezza di una delle perle del nostro mare. Questa è la prima uscita della coppia dopo che Zoe Kravitz ha comunicato ufficialmente di aver scelto Channing Tatum per il suo prossimo film.