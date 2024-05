Scarlett Johansson contro OpenAI: "Copiata la mia voce per ChatGPT"

Scarlett Johansson minaccia un'azione legale contro OpenAI, accusandola di aver copiato la sua voce dopo che l'attrice 39enne ha rifiutato di concederla in licenza. "Quando l'ho sentita, ero scioccata, arrabbiata e incredula. La voce era così simile alla mia che i miei amici più stretti non sapevano dire la differenza", ha raccontato Johansson in una nota al Washington Post. La disputa con la star di Hollywood è solo l'ultimo grattacapo in ordine temporale per Sam Altman, l'amministratore delegato della società a cui fa capo ChatGPT. A settembre 2023 Altman le aveva offerto di lavorare con OpenAI per creare una voce sintetica che mettesse le persone a loro agio nell'interazione con l'intelligenza artificiale. L'ad della società ha ammesso che il personaggio doppiato da Johansson nel film "Her" - un racconto distopico in cui un uomo si innamora di un chatbot AI - è stato di ispirazione, ma che la voce in questione era basata su quella naturale di un'altra attrice professionista e non intendeva suonare come quella di Johansson. "Crediamo che le voci dell'intelligenza artificiale non dovrebbero imitare deliberatamente la voce distintiva di una celebrità", ha affermato OpenAI nel post. "La voce di Sky - ha aggiunto - non è un'imitazione di Scarlett Johansson".