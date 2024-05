Apple vicina ad accordo con Open AI per integrare ChatGPT su iPhone

ChatGPT potrebbe sbarcare a breve sull'iPhone. Apple è infatti vicina a un accordo con OpenAI per l'uso della sua tecnologia su iOS 18, la prossima generazione del sistema operativo dell'iPhone. Un annuncio ufficiale non è atteso comunque prima di giugno, quando è in calendario la conferenza degli sviluppatori. Mentre sta finalizzando i termini di un'intesa con OpenAI, Cupertino mantiene le trattative anche con Google, nonostante finora i colloqui non abbiano portato risultati. Questo conferma quanto l'AI sia ormai essenziale anche per un colosso come Apple che sull'intelligenza artificiale è indietro rispetto alle rivali.