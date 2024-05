General Hospital, l'attore Johnny Wactor ucciso durante un furto

Johnny Wactor, 37 anni, attore noto per aver interpretato il personaggio di Brando Corbin nella soap opera General Hospital, è morto sabato 25 maggio a Los Angeles ucciso da colpi di arma da fuoco durante un furto. Secondo la ricostruzione della polizia, Wactor ha sorpreso tre persone mentre stavano cercando il convertitore catalitico della sua auto. Quando l'attore è intervenuto, uno dei ladri gli ha sparato un colpo di pistola. I sospetti si sono allontanati a bordo di una macchina e sono tuttora a piede libero. “Johnny Wactor era un essere umano spettacolare. Non solo un attore dedito alla sua arte, ma un vero esempio morale per tutti coloro che lo conoscevano. Rappresenta il duro lavoro, la tenacia e un atteggiamento che non si arrende mai. Negli alti e bassi di una professione impegnativa ha sempre tenuto la testa alta e ha continuato a lottare per il meglio che poteva essere”, ha dichiarato a Variety il suo agente, David Shaul. “Il nostro tempo con Johnny è stato un privilegio che augureremmo a tutti […] Dopo oltre un decennio insieme, lascerà un vuoto nei nostri cuori per sempre”. Anche il cast di General Hospital ha speso parole di affetto per Wactor: “L’intera famiglia di General Hospital ha il cuore spezzato nel sentire della prematura scomparsa di Johnny Wactor. Era davvero unico nel suo genere ed è stato un piacere lavorare con lui ogni giorno. I nostri pensieri e le nostre preghiere vanno ai suoi cari in questo momento difficile”.