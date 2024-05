Addio Richard Sherman, il leggendario compositore della Disney

Addio a Richard Sherman, il compositore di colonne sonore immortali della cinematografia Disney come 'Mary Poppins', 'Il libro della giungla' e 'Gli Aristogatti'. Il grande autore californiano vincitore di due premi Oscar si è spento a Beverly Hills all'età di 95 anni. Insieme al fratello Robert, morto nel 2012, Richard aveva lavorato per la Disney tra il 1960 e il 1973 componendo più di 200 canzoni per 27 film e numerose attrazioni di Disneyland oltre che per 20 produzioni televisive. La Disney lo ha ricordato come un "elemento chiave" nella "ristretta cerchia di talenti creativi" attorno al fondatore Walt, morto nel 1966. "Saremo per sempre grati per l'eredità che Richard ha lasciato", ha affermato l'ad, Bob Iger, "incarnava ciò che significa essere una leggenda Disney".