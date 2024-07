Addio a Doug Sheehan, volto noto di General Hospital e California

L'attore Doug Sheehan , conosciuto per i suoi ruoli nelle soap opera "General Hospital" e "California", è morto nella sua casa di Big Horn, nel Wyoming, all'età di 75 anni. La scomparsa, avvenuta il 29 giugno scorso, è stata annunciata dalla famiglia solo oggi.Nato a Santa Monica, in California, il 27 aprile 1949, Sheehan ha iniziato la sua carriera nel mondo dello spettacolo con un piccolo ruolo nella serie "Charlie's Angels" nel 1978. La sua fama è salita però grazie al ruolo di Joe Kelly in "General Hospital", dove ha recitato per ben 205 episodi tra il 1979 e il 1982.

La sua carriera

Dopo "General Hospital", Sheehan ha interpretato il ruolo di Ben Gibson nella soap opera "California" per 115 episodi, dal 1983 al 1988. Ha inoltre avuto un ruolo importante nella sitcom "Day by Day" (1988-1989) e ha recitato in diverse altre serie tv di successo, tra cui "Un detective in corsa", "Questione di stile", "Colombo", "MacGyver" e "Alice". Tra i suoi ultimi lavori, ricordiamo il ruolo del padre di Sabrina nella serie "Sabrina, vita da strega" e un'apparizione come guest star in "Le cose che amo di te". Sheehan è apparso in tre film durante la sua carriera: "10" (1979) con Bo Derek e Dudley Moore, "Victor/Victoria" (1982) e "Cops n Roberts" (1995).-