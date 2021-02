The Bubble, Maria Bakalova nel cast di Judd Apatow

Il ritorno alla regia di Judd Apatow, dopo l'ottimo I l re di Staten Island (The King of Staten Island) sarà contrassegnato da un cast assolutamente stellare. The Bubble, infatti, ha aggiunto tre preziosi dardi alla priopria faretra. Si tratta di Pedro Pascal. Karen Gillan, e della rivelazione di "Borat 2"Maria Bakalova, appena nominata ai Golden Globe ( qui tutte le nomination)

Il cast stellare interpreterà un grupppo di attori, che si ritrovano rinchiusi in un hotel, mentre che cercano di completare un film durante il lockdown causato dall'emergenza Coronavirus (AGGIORNAMENTI - SPECIALE - LA MAPPA)

La fonte di ispirazione di The Bubble è incentrata sulle vicissitudini produrrive legate al film Jurassic World: Dominion(ma non direttamente collegata a essa), durante la quale il cast del film è stato bloccato per mesi nel Regno Unito per portare a termine le riprese del film nonostante i continui stop, ritardi e rinvii dovuti alla pandemia

Lo script è stato scritto da Apatow e Pam Brady, e per la prima volta in 15 anni, a produrre il film non sarà Universal Pictures, ma Netflix in collaborazione con Apatow Productions

Per quanto riguarda i ruoli dei protagonisti del film, secondo il sito americano The Hollywood Reporter, Pedro Pascal e Karen Gillan interpreteranno le star del film "fittizio", mentre David Duchovny e Leslie Mann saranno una coppia di attori ex marito e moglie che si ritrova a vivere forzatamente insieme a causa della quarantena.