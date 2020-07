Il Re di Staten Island, una clip del backstage in esclusiva

approfondimento

Pete Davison si racconta: la storia con Ariana Grande

Durante la sua ricca carriera, JUDD APATOW è stato capace di scommettere su una nutrita serie di promettenti e giovani talenti comici e condurli alla loro prima apparizione sul grande schermo, come potranno testimoniare Steve Carell, Seth Rogen, Jonah Hill, Jason Segel, Kristen Wiig, Amy Schumer e Kumail Nanjiani.

Questa estate, Apatow dirige l’ultima scoperta del Saturday Night Live, PETE DAVIDSON, in una graffiante commedia su amore, lutto e divertimento a Staten Island.

Scott Carlin (Davidson) è il classico esempio di immaturo, anche per la precoce morte del padre, un vigile del fuoco morto in servizio quando il figlio aveva appena sette anni. Ora che ha superato i venti, continua a immaginare un futuro da tatuatore che sembra semplicemente irrealizzabile.

Mentre l’ambiziosa sorella più giovane, Claire (MAUDE APATOW, Euphoria su HBO) parte per il college, Scott rimane a vivere con la madre Margie, una stanca infermiera del Pronto Soccorso, interpretata dalla vincitrice del Premio Oscar® MARISA TOMEI. Le giornate del protagonista si ripetono fra erba e giri con gli amici del suo gruppo, Oscar (RICKY VELEZ, Master of None), Igor (MOISES ARIAS, A Un Metro Da Te - Five Feet Apart) e Richie (LOU WILSON, in TV con The Guest Book)— e una segreta frequentazione con l’amica d’infanzia Kelsey (BEL POWLEY, su Apple TV+’con The Morning Show).

I problemi nascono quando la madre inizia a frequentarsi con un vigile del fuoco attaccabrighe, Ray (BILL BURR, Netflix’s F Is for Family), scatenando una serie di eventi che porteranno Scott a fare i conti con il proprio dolore e ad affrontare il primo serio tentativo di sbloccare il proprio percorso.

Il film vede la partecipazione di STEVE BUSCEMI nel ruolo di Papa, uno dei vigili del fuoco più anziani che prende Scott sotto la propria ala, e PAMELA ADLON (su FX con Better Things) nei panni dell’ex moglie di Ray, Gina.