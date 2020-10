Jurassic World: Dominion, le foto della relazione tra Ellie e Alan

Nuove foto dal set di “Jurassic World: Dominion”, il film più atteso di Colin Trevorrow, in arrivo il 10 giugno 2022

“Jurassic World: Dominion” è il terzo film diretto dal regista Colin Trevorrow, che si prepara all’ultimo atto della propria trilogia, il più atteso. In quest’ultima pellicola avrà infatti modo di mostrare gli stravolgimenti avvenuti nel mondo degli uomini, dopo i fatti del secondo capitolo. I dinosauri sono liberi di tornare a reclamare il proprio dominio sul mondo. Come già annunciato, vi sarà spazio per il cast originale di “Jurassic Park”, composto da Sam Neill, Laura Dern e Jeff Goldblum, con quest’ultimo già autore di un cameo nel secondo film di Trevorrow. I tre veterani avranno un ruolo importante, come suggerito dal regista. Non resteranno lì a occuparsi dell’effetto nostalgia. I fan non vedono l’ora di poter rivedere il vecchio gruppo nuovamente riunito e, stando a quanto mostrano le foto rilasciate da “Jurassic Vault”, potrebbe esserci più che del tenero tra Ellie Sattler e Alan Grant. Negli scatti li si vede vicini, stretti in un abbraccio. Spazio inoltre a un lungo bacio.

Jurassic World: Dominion - @Universal

La storia di Ellie e Alan approfondimento Film rinviati: il nuovo calendario della Warner Bros In “Jurassic Park” Ellie Sattler e Alan Grant sono mostrati come colleghi e non solo. I due infatti erano ai primordi di quella che sembrava una relazione. Le avventure nel parco li hanno uniti ma tra loro c’è sempre stato un grande divario ideologico. Lei voleva mettere su famiglia mentre Alan non riusciva a pensare a una vita nella quale il suo lavoro avesse un ruolo secondario.

Jurassic World: Dominion - @Universal

In “Jurassic Park 3” sono mostrati più lontani che mai, con Ellie che comprende come Alan non vorrà mai mettere su famiglia, considerandola un rischio per il suo lavoro. I due si dicono dunque addio e lei sposa Mark Degler, avendo da lui i bambini tanto desiderati. Da allora sono trascorsi decenni, con Trevorrow che potrebbe aver deciso di accennare a un riavvicinamento romantico tra i due.

Jurassic World: Dominion - @Universal