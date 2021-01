Cherry, pubblicato il trailer del film con Tom Holland

Le pellicola, basata sull’omonimo romanzo autobiografico di Nico Walker, racconta la storia del medico dell’esercito e le sue vicissitudini. Poche ore fa la coppia di registi ha condiviso il primo trailer ufficiale del film tramite il profilo Twitter che conta più di un milione di follower. Il filmato, dalla durata di oltre un minuto, mostra il protagonista durante il colloquio per entrar a far parte dell’esercito.

Tom Holland: il successo

Thomas Stanley Holland, questo il nome all’anagrafe, si è affermato come uno dei grandi protagonisti della settima arte collezionando consensi da parte del pubblico e della critica.

Tra i film più amati dell’attore, classe 1996, spiccano Spider-Man: Homecoming e Spider-Man: Far from Home, quest’ultimo in grado di incassare più di un miliardo di dollari al botteghino internazionale.