Spider-Man: No Way Home è il titolo della pellicola che riporterà sullo schermo l’attore britannico

Spider-Man: svelato il titolo ufficiale

Tom Holland, classe 1996, è attualmente impegnato con le riprese del terzo capitolo della saga nella quale torna a rivestire i panni di Spider-Man, al suo fianco Zendaya e Jacob Batalon, rispettivamente nei ruoli di Michelle Jones e Ned Leeds.

Poche ore fa i tre attori hanno incuriosito i fan pubblicando tre differenti titoli per la nuova pellicola, ora però un video ha tolto ogni dubbio.

Il filmato, pubblicato da Thomas Stanley Holland, questo il nome all’anagrafe, vede l’attore uscire dall’ufficio di Jon Watts per poi lasciar spazio a una divertente conversazione tra i tre attori fino alla conclusione finale nella quale viene inquadrato un cartellone con il titolo della pellicola, ovvero Spider-Man: No Way Home

Il video ha immediatamente conquistato il pubblico tanto da contare al momento più di dodici milioni di visualizzazioni e oltre cinque milioni e mezzo di like.

Per quanto riguarda l’uscita, la data di distribuzione nelle sale cinematografiche è fissata per dicembre 2021.