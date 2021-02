Spider-Man 3, Arian Moayed aggiunto al cast del film

L’attore avrebbe già girato alcune scene dell’attesissimo cinecomic, interpretando un detective il cui nome non è stato ancora svelato. Non è dato sapere, al momento, se questo personaggio risulterà essere dalla parte di Spider-Man o meno. È bene ricordare come il protagonista della saga debba difendersi dalle accuse di Mysterio . Prima di morire (sarà davvero morto?) ha lasciato credere al mondo che l’eroe mascherato non fosse altro che un assassino a sangue freddo. A ciò si aggiunge la rivelazione della sua identità. Tutti sanno che dietro quella maschera c’è Peter Parker e la sua vita è di colpo divenuta insostenibile. Il detective in questione potrebbe essere a caccia della verità, non fidandosi del Daily Bugle o, magari, essere pronto a scovare Peter nel suo nascondiglio.

A conferma di ciò vi sono i ritorni di Jamie Foxx come Electro e Alfred Molina come Dr. Octopus. Tom Holland ha però negato la presenza dei due colleghi arrampicamuri. Intervistato da “Esquire”, ha spiegato: “No, non appariranno in questo film. A meno che qualcuno non me lo abbia tenuto nascosto. Sarebbe però un segreto molto grosso di cui tenermi all’oscuro. Non sono previsti al momento. Il film sarà una continuazione degli ‘Spider-Man’ fatti fino a ora”.

Secondo i fan si tratterebbe di un tentativo di smorzare le aspettative del pubblico, al fine di sorprenderlo in sala. Gli indizi non mancano ma nessuna reale prova al momento.

Chi è Arian Moayed

È un attore, sceneggiatore e regista americano di origini iraniane, classe 1980. La sua carriera ha inizio nel 2007. Prende parte a svariati progetti televisivi, da “Arranged” a “Law & Order: Special Victims Unit”, da “The Following” a “Believe”.

Approda in seguito al cinema, apparendo in pellicole come “Rock the Kasbah” con Bill Murray. Il ruolo più importante della sua carriera, per il quale è noto al grande pubblico, è però quello di Stewy Hosseini nella serie “Succession”.