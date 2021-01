Cherry, il trailer del film con Tom Holland

Appuntamento fissato per il 26 febbraio negli USA e il 12 marzo in digitale per il nuovo film con Tom Holland Condividi:

Il 26 febbraio 2021 arriverà al cinema negli USA, e in seguito su Apple TV+ (12 marzo) “Cherry”, il nuovo film con Tom Holland, diretto dai fratelli Russo. Una pellicola particolarmente attesa, come dimostrato dall’hype generato dal post social dell’attore. È bastata una data per scatenare i suoi fan: 14/01/2021. Il giorno esatto del lancio del nuovo trailer.

Qualcuno aveva pensato a un possibile trailer di "Uncharted", per il quale occorrerà attendere ancora un po'. "Cherry" pare essere una pellicola destinata a far parlare di sé. Uno dei film più importanti della carriera di Tom Holland probabilmente. I fratelli Russo si sono così espressi in merito: "Si tratta del film più personale che abbiamo mai girato. La città. Le persone. La storia". Un passo importante anche per i due registi, che tornano al cinema dopo il successo globale di "Avengers: Endgame".