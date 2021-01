Uncharted, nuove foto del film con Tom Holland

Piccole anticipazioni sull’attesissimo film tratto dalla saga videoludica, al cinema il 16 luglio 2021 Condividi:

I fan attendono con grande hype l’arrivo del primo teaser trailer di “Uncharted”. Il film tratto dall’omonimo videogioco prodotto da Nughty Dog è stato al centro di discussioni per dieci anni ed è infine stato girato. Il primo film di quella che si spera essere una saga cinematografica avrà come protagonisti Tom Holland e Mark Wahlberg. Il primo proporrà una versione più giovane di Nathan Drake, mentre il secondo sarà Sully. Il film è atteso per il 16 luglio 2021.

approfondimento Tom Holland è Nathan Drake: foto dal set di Uncharted Abbiamo già avuto modo di vedere i due in alcuni scatti rubati sul set, per poi ammirare Tom Holland in una foto ufficiale nei panni del celebre avventuriero. Per festeggiare al meglio l’arrivo del 2021 però il profilo ufficiale della pellicola ha deciso di regalare agli appassionati ben quattro scatti. Spazio per una croce, sfruttata poi come chiave in un’altra foto, una statua ricoperta di ragnatele e una mappa. Nulla sappiamo, al momento, sulla trama dell’adattamento, anche se è stato rivelato come “Uncharted 4”, ultimo videogioco della saga, sia stato molto importante per la sceneggiatura.

I prossimi progetti di Tom Holland approfondimento Spider-Man 3, gli indizi che “confermano” il multiverso Sarà un 2021 ricco di impegni per Tom Holland, protagonista al cinema con svariate pellicole. Il 17 dicembre 2021 giungerà al cinema “Spider-Man 3”. Un titolo attesissimo, considerando come al centro della trama pare vi sia il concetto di multiverso. Svariati indizi lasciano pensare che sul set possa esservi spazio per Tobey Maguire e Andrew Garfield, ovvero i due attori che hanno interpretato l’arrampicamuri prima di Tom Holland. Le loro versioni non sono state dunque cancellate dall’universo Marvel, bensì riproposte come parte di universi paralleli, come mostrato in “Spider-Man: un nuovo universo”.

approfondimento Cherry, le foto del film con Tom Holland Luglio 2021 sarà invece il mese di “Uncharted”, mentre il 26 febbraio 2021 spazio a “Cherry”. Questo è uno dei film più intensi della carriera del giovane attore. Si tratta di un dramma tratto dall’omonimo romanzo di Nico Walker, che ha di fatto raccontato la propria vita. La pellicola vede Holland nei panni di un medico dell’esercito americano. Una volta fatto ritorno a casa, nei sobborghi dell’Ohio, deve fronteggiare un disturbo da stress post-traumatico. Ciò lo conduce a sviluppare una dipendenza da oppioidi. Sua moglie cade nel suo stesso baratro, divenendo così una tossicodipendente. La giovane coppia si ritrova senza soldi e dà il via a una carriera da rapinatori per procurarsi la droga.