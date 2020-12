Chaos Walking, prima clip del film con Tom Holland e Daisy Ridley

Il film è stato ufficialmente rinviato. Ecco la nuova data prevista per il primo capitolo di “Chaos Walking”

Sarà un anno particolarmente ricco di progetti per Tom Holland. Il 2021 lo vedrà infatti al cinema con svariati titoli, tra i quali spicca “Chaos Walking”. Si tratta dell’adattamento del primo capitolo della Trilogia del Chaos di Patrick Ness. Per questa pellicola Holland ha diviso il set con la co-protagonista Daisy Ridley. Oltre ai due, il cast è colmo di attori di spicco. Basti pensare a Mads Mikkelsen, Nick Jonas (apprezzato come attore in “Juamnji”) e Demian Bichir. Il successo in sala decreterà l’approdo al cinema dei prossimi due capitoli, seguendo l’ordine di pubblicazione dei romanzi di Ness: The Knife of Never Letting Go (La fuga)

The Ask and the Answer (Il nemico)

Monsters of Men (La guerra)

approfondimento Cherry, le prime foto del nuovo film con Tom Holland La campagna pubblicitaria di “Chaos Walking” ha già avuto inizio. Dalla pubblicazione del trailer ad alcune foto, fino alla diffusione della prima clip ufficiale. Nel breve filmato si assiste al primo incontro tra Tom Holland e Daisy Ridley. Un faccia a faccia a dir poco traumatico, che vede lui ritrovarsi dinanzi qualcosa di totalmente inatteso e sconosciuto: una donna. Lei è invece sconvolta dal fatto che gli uomini del posto sembrano darle la caccia come si farebbe con un animale selvatico. A ciò si aggiunge una componente a dir poco insolita. Tutti gli uomini del pianeta non sono in grado di celare i propri pensieri. Questi vengono infatti proiettati all’esterno di sé.

Chaos Walking, trama e cast La pandemia legata all’emergenza Covid-19(LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA) ha modificato i piani di tutte le grandi case di produzione cinematografiche. Ciò ha portato alla modifica di numerosi calendari, il che comprende anche l’uscita di “Chaos Walking”. Inizialmente previsto per il 22 gennaio 2021, si farà attendere fino al 5 marzo 2021.