Uncharted, trailer ufficiale e data del film con Tom Holland

Il film ispirato al videogame Naughty Dog per Play Station sarà nelle sale italiane dal 17 febbraio. Ecco il video del trailer ufficiale

Columbia Pictures ha rilasciato il trailer ufficiale di Uncharted, il film con Tom Holland e Mark Wahlberg ispirato alla celebre saga di videogame Naughty Dog per Play Station che arriverà nelle sale italiane il 17 febbraio. Nel filmato di due minuti e mezzo possiamo apprezzare la chimica creatasi sul set tra i due protagonisti: Tom Holland nei panni di Nathan Drake e Mark Wahlberg in quelli di Victor "Sully" Sullivan. Potete vedere il video in alto su questa pagina.